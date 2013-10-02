Опозиція організувала збори киян, які ухвалили звернутися до Ради Європи

Організовані опозицією збори киян, що відбулися біля Київської міської ради, підтримали ініціативу народних депутатів підготувати звернення до Ради Європи щодо ситуації з порушенням прав громадян на місцеве самоврядування, зокрема, з приводу непризначення владою України виборів Київського міського голови та депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію озвучив, виступаючи перед учасниками зборів, голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

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Він зауважив, що ситуація з непризначенням виборів відбувається не лише в Києві, а й в інших містах, де, за його словами, влада боїться, призначивши вибори, їх програти. Крім того, учасники мітингу підтримали ініціативу опозиції звернутися до голови КМДА Олександра Попова з вимогою запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів у Києві, в тому числі у житлово-комунальному господарстві та на транспорті, і зобов'язати його до кінця року виплатити всі борги співробітникам бюджетної сфери.

Вказані ініціативи опозиції, як зазначив Яценюк, підтримали 1310 зареєстрованих учасників зборів.

Проголосувавши одностайно за підтримку вказаних пропозицій, кияни завершили збори під КМДА.