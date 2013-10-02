Міліція пообіцяла відпустити всіх затриманих під Київрадою

Всіх затриманих під час акції під Київрадою випустять після того, як на них буде складено адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Про це заявила в.о. прес-секретаря Київської міліції Ольга Білик, повідомляє Українська Правда.

"Зараз щодо 5 мітингувальників правоохоронці складають адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства. Після складання всіх необхідних матеріалів їх буде відпущено", - повідомила вона.

"Окремі нардепи намагаються прорватися до автобусів, пробити колеса, визволяючи мітинигувальників, тому ми і наголошуємо, що вони будуть відпущені", - додала вона.