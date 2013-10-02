Нардепи під мерією вимагають прокурора Києва

Народні депутати від «УДАРу» зателефонували до міліції і викликали наряд до будівлі КМДА. Також вони вимагають приїзду прокурора Києва в мерію.

Про це повідомив народний депутат фракції «УДАР» Віктор Чумак, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

За словами Чумака, народні депутати чекатимуть представників міліції для того, щоб вони зафіксували факт порушення чинного законодавства з боку правоохоронних органів, які перешкоджають народним депутатам потрапити до приміщення КМДА, де зараз відбувається «незаконна сесія Київради».

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«Охоронці, які оточили будівлю КМДА, грубо порушують законодавство» , - заявив Чумак.

Він також повідомив, що «ударівці» виїхали до міської прокуратури Києва, щоб вимагати від прокурора Києва приїхати до будівлі КМДА і переконатися, як правоохоронці порушують права народних депутатів.

Також у прес-службі повідомили, що народних депутатів від «УДАРу» не пустили в приміщення КМДА, де повинна проходити незаконна сесія Київради. Зокрема, народні депутати від фракції «УДАР» Віктор Чумак, Валентин Наливайченко, Тарас Кутовий, Павло Різаненко та інші вранці намагалися пройти через кордони міліції, однак їм це не вдалося. Охорона КМДА відмовилася відкрити двері і дозволити народним депутатам потрапити в приміщення.

О 7 годині ранку до сесійної зали пройшов тільки заступник голови фракції «УДАР» у Київраді VI скликання Андрій Странніков, який спостерігає за подіями в Київраді.

Народні депутати неодноразово зазначали, що правоохоронні органи порушують Закон «Про міліцію» та Закон «Про статус народного депутата».

Під стінами Київради також зібралися кияни та представники опозиційних сил, які вимагають не проводити незаконну, на думку опозиції, сесію Київради і невідкладно призначити і провести вибори столичного мера і депутатів Київської міської ради.