Опозиція штурмує Київраду за допомогою молодиків з димовими шашками

Народні депутати від “Батьківщіни”, “Свободи” та “УДАРУ” намагаються увірватися до Київради під прикриттям бойовиків та димових шашок. О десятій ранку перед початком сесії Київради представники опозиції почали штурмувати будівлю мерії. Вони намагаються прорвати міліцейський кордон за допомогою молодиків кримінальної зовнішності, які кидають димові шашки в правоохоронців. Поки що міліції вдається втримати кордон, тому опозиціонери намагаються заблокувати дорожній рух на Хрещатику.

Як зазначив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, “ті, хто сьогодні приходять до Київради з ножами, швайкою, арматурою та димовими шашками наврядчи налаштовані на конструктивну роботу в інтересах городян, та наврядчи зможуть переконати людей, що все це знаряддя використане на користь міста та його мешканців”.

За його словами, спроби загострити питання пов’язані з діяльністю мсіцевого самоврядування в столиці вже не здатні викликати зацікавленності суспільства

“Намагання розкрутити цю ситуацію з часом дає все менший та менший ефект. Якщо влітку на блокування сесії прийшла певна кількість людей, то вдруге вже потужно виступили профспілки з вимогою дати можливість нормально працювати Київраді. А сьогодні мітинг зібрав небагато людей. І це зрозуміло. Бо прості городяни на такі події не ходять. Сюди приходять налаштовані на бійку ультрас, але їхні бійкі не допоможуть розв’язат проблеми міста” – наголошує депутат.

Разом з тим він переконаний що Києву необхідні вибори.

“Кияни мають обрати таке керівництво міста, з яким вони будуть ремонтувати дороги, розвивати транспорт та робити інші корисні справи”.

Однак, за словами депутата, це залежить від опозиції.

“В середині Верховної Ради немає узгодженої, консолідованої позиції щодо варіантів вирішення питання місцевого самоврядування в Києві. У цьому питанні серед депутатів немає єдності. Немає такої єдності і зараз під стінами Київради, політичні сили, які там зібрались, окремо виступають, окремо коментують, окремо проводять конференції. Здається, що ті сили, які з трибуни парламенту заявляють про єдність, починають тягнути ковдру кожен на свій бік, як тільки доходить до справ” – зазначає депутат.