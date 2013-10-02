Київ втратив 800 млн грн, бо Київраді заважають працювати - Герега

Київ втратив 800 млн грн через те, що Київрада чотири місяці не працює в нормальному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу перед початком засідання сесії Київради секретар міськради Галина Герега.

“Київрада уже 4 місяці не працює в нормальному режимі. Місто втрачає мільйони гривень надходжень до бюджету. Ви знаєте, що основним джерелом наповнення є питання від оренди землі, оренди власності, продажу землі. Від оренди землі, продажу землі місто не отримало десь до 300 мільйонів гривень, а від оренди та продажу майна - до півмільярда гривень”, - сказала Герега.

Вона також додала, що міська влада та депутати наразі не можуть повністю виконати соціальні зобов’язання, які взяли на себе. Крім того, додала Герега, економічно цей рік дуже важкий.

“Тому Київрада повинна працювати. Ми повинні наповнювати бюджет, не дивлячись на політичні спекуляції, політичну ситуацію, не дивлячись на окремих політиків, які мають право на свої політичні амбіції, але не тоді, коли від їхньої роботи залежать долі мільйонів киян”, - зазначила Герега.

Вона наголосила на важливості тих рішень, що планується прийняти сьогодні, а також на тому, що підготовлено вже близько 600 проектів рішень, які так само важливі для життя столиці і мають бути розглянутими найближчим часом.

Коментуючи посилену охорону, яка залучена для того, аби депутати провели своє засідання, Герега зазначила, що правоохоронці самостійно приймали рішення щодо того, які заходи вживати, щоб забезпечити роботу депутатів. За словами Гереги, вона кожного разу перед засіданням звертається до правоохоронців, щоб вони забезпечували порядок під час засідань.

“Враховуючи, мабуть, звернення політичних сил про проведення акцій, а про це вони заявили за 2 дні до проведення пленарного засідання, і заявили про велику кількість людей, які братимуть участь в цих мітингах, тому, мабуть, правоохоронні органи і прийняли відповідне рішення. Вони не підпорядковуються мені, і яким чином вони організували роботу - це запитання до них”, - сказала секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, опозиція наполягає, що обрана в травні 2008 року Київрада VI скликання, яке відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція вимагає призначити вибори мера столиці і депутатів Київради на кінець 2013 року.

Водночас 9 серпня Окружний адміністративний суд визнав Київську міську раду і повноваження секретаря міськради Гереги легітимними до наступних виборів.

3 вересня Київський апеляційний адмінсуд залишив у силі постанову Окружного адмінсуду, яким продовжено повноваження Київради і його депутатів до 2015 року.

11 липня опозиційні народні депутати перешкодили провести засідання Київради, наполягаючи, що згідно із законом термін її повноважень закінчився 2 червня.

19 серпня вдалося провести сесію Київради під посиленою охороною приміщень КМДА і сесійного залу у зв'язку із спробами представників опозиції зупинити роботу депутатів.

10 вересня голова КМДА Попов звернувся до депутатів міськради з проханням провести чергове засідання на початку жовтня. Він вкотре зазначив, що місто дуже потребує роботи Київради, оскільки необхідно вирішити багато проблемних питань.