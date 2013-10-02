Під Київрадою мітингувальники подряпали міліціонера
10:56, 02 жовтня 2013Київ
0
Йому та ще одному правоохоронцю викликали швидку
Беркут у Київраді
Для двох співробітників міліції, які постраждали внаслідок штовханини під час акції протесту проти проведення сесії Київради, викликали «швидку допомогу».
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві.
Як зазначили в главку міліції, одного з міліціонерів мітингувальники подряпали та порвали йому форму, іншому стало зле, коли з натовпу в міліцію кинули димову шашку.
Наразі обом правоохоронцям на місці надана медична допомога, і вони продовжують виконувати свої обов'язки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter