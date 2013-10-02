Замість того , щоб призначити вибори до ВР , опозиція знову спробує заблокувати роботу Київради. Це обумовлено тим , що вона не зацікавлена ​​у проведенні виборів у Києві , однак зізнатися в цьому своїм виборцям її представники не можуть. Так прокоментував активність мітингувальників від «Свободи» і «Батьківщини » під стінами столичної мерії керівник Інституту медіа-моделювання та політико -економічного аналізу " Перспектива " Євген Черненко.

«Опозиція збирається знову заблокувати роботу Київради. Проте , ніякої реальної діяльності у Верховній Раді з приводу виборів у Києві , окрім політичних заяв депутатів від « Батьківщини» , « УДАРУ » та « Свободи» , не буде. Це обумовлено тим , що опозиція не зацікавлена ​​у виборах у Києві , однак показати це своїм виборцям у столиці її представники не можуть » - зазначив експерт. - «Проте , я б рекомендував народним депутатам замість блокування Київради призначити дату виборів у Києві у Верховній Раді , до повноважень якої входить це питання. Блокування роботи міськради з точки зору досягнення даної мети виглядає абсолютно безглуздо. Особливо , з урахуванням того , що Київрада вже 2 рази звертався за підтримки голови столичної міськадміністрації Олександра Попова до Верховної Ради з проханням визначитися з датою проведення виборів у місті».

Нагадаємо , сьогодні за розпорядженням та . о. голови Київради Галини Гереги має відбутися пленарне засідання . До порядку денного внесено більше ста проектів рішень, що стосуються соціального захисту населення та забезпечення життєдіяльності міста. Зокрема , місто планує виділити понад 27 мільйонів гривень на виплату разової матеріальної допомоги окремим категоріям киян з нагоди 70- річчя визволення Києва від німецько -фашистських загарбників.