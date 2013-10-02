Герега відкрила засідання Київради під охороною Беркута

Секретар Київради Галина Герега оголосила 12-те засідання шостої сесії Київради відкритим.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалося 79 депутатів Київради.

Депутати почали роботу з поздоровлення іменинників, після чого перейшли до затвердження порядку денного.

Одночасно знадвору група мітингувальників здійснила спробу перекрити рух на Хрещатику біля будівлі мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу "Беркут" оточили людей і витісняють їх з проїжджої частини Хрещатика на тротуар.

На тему: Депутати, журналісти та міліція готуються до сьогоднішньої сесії Київради

Решта представників опозиції продовжують спроби прорватися через кордони міліції до будівлі КМДА, зокрема , вони зривають з бійців "Беркута" шоломи, б'ють їх ними, намагаються зірвати форму. Втім, міліція активних дій із застосуванням спецзасобів не здійснює, намагаючись через гучномовці заспокоїти людей, і закликає не здійснювати протиправних дій на порушення громадського порядку.

На тему: Депутати, журналісти і міліція готуються до сьогоднішньої сесії Київради

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, кілька працівників міліції отримали незначні травми.

У той же час, як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», народні депутати України від фракції «Батьківщина» намагаються потрапити всередину будівлі Київради, яка повністю оточена спецпідрозділами міліції.

Зокрема, депутати Юрій Одарченко, Олександр Бригинець, Андрій Павловський та Леонід Ємець намагаються відтягнути металеві щити, якими перегороджений центральний вхід в будівлю.

Після зіткнення депутатам таки вдалося підійти до входу, однак «Беркут» не пропускає їх всередину.

У свою чергу, міліція застосувала сльозогінний газ. Зокрема, постраждали народні депутати і журналісти , які висвітлюють подію. За словами депутатів, їм порснули газом просто в обличчя, повідомляє прес-служба партії.

За даними міліції, в акції протесту беруть участь до п'ятисот прихильників опозиції.