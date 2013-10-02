Міліція визначила межі центру Києва для платного в'їзду

Територію центру столиці в ГУ МВС пропонують обмежити таким периметром: вулиця Чорновола – Глибочицька - Верхній і Нижній Вал - Набережно-Хрещатицька - Набережне шосе - бульвар Дружби Народів до площі Либідської - вулиця Горького – Боженка – Короленківська - Жилянська до площі Перемоги.

У МВС розглядають кілька варіантів того, як контролювати в'їзд і стягувати плату з водіїв, пише Комерсант-Україна.

"Можливо, це буде система талонів і шлагбаумів, як у Європі", - припустив начальник столичної міліції Валерій Коряк.

"У будь-якому разі механізм відпрацьовуватиметься після схвалення КМДА. Сподіваємося, що київська влада не затягуватиме з розглядом цього питання, тому що наближається зима", - сказала керівник прес-служби головного управління МВС Києва Ольга Білик.

Крім того, в міліції повідомили про можливі місця для будівництва перехоплюючих паркінгів, де водії зможуть залишати свої автомобілі, щоб пересісти на громадський транспорт.

Такі автостоянки хочуть побудувати біля станцій метро "Лісова", "Бориспільська", "Видубичі", "Іподром", "Житомирська", "Сирець", "Героїв Дніпра", "Петрівка", кінцевої зупинки швидкісного трамвая в районі перехрестя проспекту Леся Курбаса і Кільцевої дороги; а також на всіх основних в'їздах до міста для тимчасової стоянки транспорту іногородніх громадян.

Як повідомлялося, київська міліція звернулася до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з пропозицією обмежити центральну частину столиці для введення платного в'їзду. Брати плату за в'їзд в центр у денний час пропонується зі всіх автомобілів, для того щоб уникнути пробок.

Ініціативу платного в'їзду підтримали в профспілці таксистів України. "Це розумно в тому разі, якщо не стосуватиметься таксистів. До центру мають безперешкодно проїжджати автомобілі з ідентифікаційними ознаками таксі, що сприятиме легалізації пасажирських перевезень. Інакше громадяни не зможуть викликати таксі в центр міста або тариф складе надхмарну суму", - вважає голова профспілки Василь Попик.