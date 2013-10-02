На Троєщині побудують амбулаторію сімейної медицини

У Деснянському районі Києва з'явиться ще одна амбулаторія сімейної медицини. Кошти на введення в експлуатацію амбулаторії за адресою проспект Лісовий, 23- а, передбачені змінами до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, які планує затвердити на засіданні 2 жовтня Київська міська рада.

На будівництво і оснащення амбулаторії необхідними медичними приладами і технікою місто виділяє більше 550 тисяч гривень. Загалом, згідно з розпорядженням голови КМДА Олександра Попова, в Києві побудують нові і відремонтують існуючі приміщення для 18 нових амбулаторій сімейної медицини.

Так , приміщення амбулаторії лікарів сімейної медицини планують розташувати за адресами:

Голосіївський район - вул. Теремківська, 9, та вул. Козацька, 67- а;

Дарницький район - вул. Завальна, 1-в , вул. Шевченка , 16 ( Бортничі ), вул. Олени Пчілки ( Позняки 4- а ), вул. Вишняківська (Осокорки 11);

Деснянський район - пр. Лісовий , 23-а ;

Дніпровський район - вул. Райдужна, 23-а , вул. Ярослава Гашека, 8-а / 1 ;

Оболонський район - вул. Маршала Малиновського, 4 , пр -т Героїв Сталінграда, 26;

Подільський район - вул. Тираспольська ;

Святошинський район - вул. Кулібіна , 4/2, вул. Туполєва, 11-е , вул. Клавдіївська, 40 ;

Солом'янський район - вул. Василенко, 4 , вул. Героїв Севастополя, 14- а, бульвар Івана Лепсе, 43.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА інформують, за останні півтора року в рамках впровадження ініційованої Президентом України медичної реформи в столиці запрацювало понад 100 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Основною метою їх створення є наближення медичних послуг до місця проживання пацієнта.