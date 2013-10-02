Депутати, журналісти та міліція готуються до сьогоднішньої сесії Київради

Депутати Київської міської ради та співробітники Київської міської державної адміністрації заздалегідь приходять до мерії, де о 10.00 планується сесія Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістів, які висвітлюватимуть роботу сесії, з 7-ї ранку групами проводять в приміщення КМДА. Їх збирають на 2-му поверсі біля колонної зали, і о 08.30 обіцяють провести в приміщення Київради, де очікується брифінг секретаря Київради Галини Гереги.

У приміщення КМДА та Київради всі потрапляють через бічний вхід, оскільки центральний вхід закритий.

Будівля Київради з боку центрального входу огороджена щитами, уздовж яких чергують міліціонери. Біля будівлі КМДА стоїть до 10 автобусів з правоохоронцями.

Всередині приміщення КМДА на 1-му поверсі перебувають близько 100 бійців «Беркута», які охороняють вхід, через який зараз люди проходять в КМДА.

Біля будівлі мерії в даний час мітингувальників немає.

Також два в'їзди у двір КМДА заблоковані автобусами «Беркута». У дворі адміністрації стоять 20 автобусів з правоохоронцями.