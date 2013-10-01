Київські таксисти знаходять методи підвищення ціни на проїзд

Столичні таксисти не хочуть везти пасажирів за мінімальний тариф у 35 гривень. Оскільки конкуренція велика, то відверто підвищувати ціни вони не хочуть. Але зате придумують хитрощі, щоб вибити з пасажира зайві 5-10 грн. У підсумку вартість проїзду зрівняється з дорогими службами таксі, пишуть "Вести".

Хитрощі таксистів

У Києві мінімальний тариф на проїзд у таксі - в середньому 30-35 грн. Правда, виїхати за такі гроші кияни можуть лише в рідкісних випадках. «Менше ніж на сорок гривень ніхто замовлення не бере. Деякі встановили собі навіть фільтри, що не пропускають «шарові» замовлення. Чекають, коли замовник накине до тарифу хоча б 5-10 гривень», - розповів нам таксист Микола. Офіційно це підтверджують. «Це - як аукціон. Фактично всі водії можуть бачити замовлення через сервери обміну, але не беруть, поки не буде підходящої ціни», - каже керівник« Української таксомоторної асоціації» Андрій Антонюк.

Підвищувати тарифи на папері власники таксі не хочуть, а тому заманюють клієнта міфічно низькою ціною. «Диспетчер назве вам 30-35 гривень. Ви будете чекати, але вільної машини не виявиться. У диспетчерській вам дадуть відповідь: замовлення передано, а машин немає», - каже Антонюк. Деякі знаходять вихід. «Замовив таксі, назвали мінімалку, сиджу чекаю. Через деякий час передзвонює таксист і каже, мовляв, він з партнерської компанії, у них вільних таксі немає. Він може мене відвезти, але на 10 грн дорожче. Звичайно, погоджуюся», - розповів киянин Євген. Але більшість клієнтів самі піднімають тариф, і в підсумку ціна виходить, як в дорогих конторах. «Я користуюся таксі, де мінімалка 45-50 гривень, і там машина знаходиться завжди. Знайомий порадив дешеве таксі, але в підсумку я поїхав все одно за ті ж 50 гривень, тільки очікував довше», - розповідає киянин Олексій.

Закон підніме ціну

Скаржитися на такий підхід нікому - ані диспетчер, ані власник компанії ні за що не відповідають. «Порядок навів би закон про таксі, там чітко було б прописано, на кого скаржитися. Але його досі не ухвалили», - каже Антонюк. У той же час, серед таксистів поширена думка, що після ухвалення закону кількість служб різко зменшиться, а ті, що залишилися, різко піднімуть ціни для пасажирів (які зараз відносно низькі через сильну конкуренцію). За словами експерта з транспорту Богдана Аганіна, щоб не чекати машину годину, потрібно чітко питати у диспетчера, скільки потрібно заплатити, щоб вона приїхала.

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Державного регулювання цін на таксі в Києві немає . Це нам підтвердила прес -секретар Мінінфраструктури Єлизавета Ярмош . « У таксистів вільний тарифний ринок. Вони визначають середню вартість , виходячи зі своїх витрат і прибутків » , - сказала вона і нагадала , що міністерство давно підготувало законопроект« Про таксі » , він зараз на громадських слуханнях. До речі, є методичка Мінтрансу , за якою можна розрахувати тарифи в таксі в кожному місті. Згідно їй , мінімалка в Києві - 38-40 грн.