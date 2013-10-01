Київрада має намір виділити безкоштовні ліки малозабезпеченим

Київська міська державна адміністрація подала на розгляд депутатам Київради проект рішення, який передбачає внесення змін до міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2011-2015 роки». Йдеться про залучення верств населення, що потребують посиленого соціального захисту (воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, породіль), до участі у Муніципальній лікарняній касі.

Як повідомляє прес-служба КМДА, міська держадміністрація, виконуючи завдання соціальних ініціатив Президента України, виступила з пропозицією соціально захистити та підтримати найуразливіші категорії киян, сплачуючи з міського бюджету членські внески та всі подальші щомісячні платежі у Муніципальну лікарняну касу. Тож зазначені категорії киян, не витрачаючи жодних коштів, при необхідності завжди будуть забезпечені потрібними для повноцінного лікування в умовах стаціонару препаратами.

«На зустрічах із представниками громадських організацій, що об’єднують афганців, чорнобильців, ми заручилися їхньою принциповою підтримкою. Наразі міська влада відпрацьовує механізми взаємодії з МЛК. Важливо розуміти, що ініціатива столичної адміністрації в жодному разі не є заміною гарантованих законом пільг. Це доповнення до соціального захисту у галузі медичного забезпечення, яке місто вбачає за необхідне запропонувати тим, хто цього потребує», – зазначив директор стратегічного розвитку МЛК Володимир Загородній.

За словами Миколи Гончаренка, Голови Київської міської Спілки ветеранів Афганістану, таке започаткування влади є доброю справою. «Особливо, якщо така ініціатива не разова. Якщо міська влада в особі голови КМДА Олександра Попова і в подальшому буде поліпшувати соціальний захист ветеранів війни та створювати належні умови для нормальної життєдіяльності, ми радо підтримуватимо це започаткування», – наголосив він.