У шкільних їдальнях діти почнуть платити за безналом

Зовсім скоро столичні школярі, як і дорослі, зможуть обзавестися банківськими картками. За кредитками вони купуватимуть булочки в буфетах, а батькам прийде sms-ка: що саме і за якою ціною придбали їх діти. Першими пластик спробують учні гімназії № 75 на Печерську, пишуть "Вести".

Ми побували в школі і дізналися, як дітвора забуває пін-коди і радіє, що тепер однокласники не заберуть готівку.

Карта захищає від дівчат

Їдальню гімназії № 75 нічим не відрізниш від звичайної шкільної. Хібащо на стійці, де роздають їжу, встановлено термінал для електронних карток. «Сік і булочку? Добре. Вводь код», - каже заввиробництва їдальнею Людмила Федорівна і проводить картою п'ятикласника Вадима по терміналу. Вадик стає на носочки, завмирає, згадуючи цифри, і вводить пін-код. «Буває, що дітвора забуває код, і тоді я даю обід в борг. Наступного дня розраховуються», - зізнається Людмила Федорівна. Але Вадим каже, що секретний код завчив . «Але я вам не скажу, бо потім бандити можуть зняти всі гроші з моєї картки», - каже нам хлопчик.

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А ось п'ятикласникові Міші пластикова карта подобається тим, що її не відбирають дівчата. «Раніше дівчата могли гроші забрати або попросити - доводилося давати. А тепер ні. Гроші вічно зникають з гаманця», - поділився своєю теорією Мишко.

Стежать за харчуванням дітей

Батьки самі поповнюють картковий рахунок своїх дітей. «Батькам приходять sms-ки , в яких повідомляється, де і коли дитина розплатилася, а також залишок на рахунку, - розповідає нам про нововведення начальник Печерського райуправління освіти Алла Ратушна. - Коли карти отримають всі учні (зараз їх видали приблизно половині), батькам буде підключено додаткову послугу: вони навіть зможуть бачити, що саме скупилася їх дитина. Надалі ми плануємо, щоб цими картками діти відкривали свої шафки і проходили в школу через турнікети».

Батьки на новинку реагують по -різному. «Я задоволена. Бачу, де він розплатився, і готівка не потрібна. Не боюся, що гроші втратить або витратить на щось інше», - каже мама Юлія. «А я незадоволена, тому що мені нав'язують договір з одним банком, коли я і чоловік маємо рахунку в іншому. А вибрати банк самостійно не можна», - каже мати Марина. За словами Ратушної, якщо експеримент пройде вдало, то електронні картки будуть впроваджувати в усіх школах.