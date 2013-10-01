На Лук'янівці через 2 роки з'явиться двосмуговий тунель

Вже через два роки Лук'янівська площа зміниться до невпізнання. Трамвайні колії звідси приберуть на вул. Бердичівську і Коперника, виїзд з вул. Дегтярівської на Мельникова стане одностороннім, для автобусів і тролейбусів зроблять «кишеню», а під вул. Артема буде побудовано двосмуговий тунель (від Глибочицького проїзду до перетину вулиць Кравченко та Дмитрівської), пишуть "Вести".

У перспективі тут обіцяють великий тунель з вул. Чорновола на Подільсько-Воскресенський міст.

«Правда, зараз питання про будівництво великого тунелю не постає. Його будемо будувати трохи пізніше, до завершення Подільсько-Воскресенського мосту. У першу чергу будуть реорганізовані перехрестя і перекладені трамвайні колії», - розповів нам заступник головного архітектора Андрій Вавриш.

Читайте також: На Теремках відкриють новий автовокзал (фото)

За його словами, реконструкцію вуличної мережі профінансує інвестор, який будуватиме торговельно-розважальний комплекс на території трамвайного депо.

«Поява ТРЦ на Лук'янівці створить додаткові транспортні навантаження в цьому і без того завантаженому районі, тому ми поставили завдання інвестору прийняти участь у реорганізації руху тут. Причому закінчити будівництво розв'язки він повинен до моменту здачі ТРЦ», - каже Вавриш.