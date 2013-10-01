У КМДА придумали, як змусити інвесторів виконувати зобов'язання

На сесії Київської міськради 2 жовтня депутатам запропонують внести зміни до порядка проведення інвестиційних конкурсів, які дозволять розблокувати реалізацію «заморожених» інвестпроектів в Києві і заощадити бюджетні гроші.

Проект рішення пропонує привести у відповідність до зміненого законодавства порядок організації інвестконкурсів. Також у документі врахована можливість зміни замовника інвестконкурсу або інвестора. За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, через те, що ці питання до цих пір залишалися неврегульованими, в місті не реалізовано багато запланованих проектів, а бюджет недоотримав величезні суми.

«Сьогодні в місті «зависло» чимало інвестконкурсів, замовниками яких виступали районні ради. Оскільки правонаступників у ліквідованих рад немає, то відсутній і механізм завершення конкурсів або контролю інвестора за вже реалізованими проектами. Тому до рішень вносяться поправки, відповідно до яких інвестиційна комісія має право при необхідності змінити замовника», – пояснив Крамаренко.

Також комісія отримає право змінювати або розривати договір з інвестором, що не виконав свої зобов'язання.

Ще одна група поправок до чинного Положення про проведення інвестконкурсів стосується економії бюджетних коштів. У проекті рішення, яке передбачається ухвалити 2 жовтня, обумовлено, що замовник інвестконкурсу – комунальна організація або орган влади – може зажадати від переможця відшкодувати витрати на підготовчі роботи і витрати на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру.

«Таким чином ми зможемо економити бюджетні гроші і наповнювати бюджет за рахунок інвесторів», – пояснює нововведення Крамаренко.

Раніше міська влада зізнавалася, що в міському бюджеті-2013 намічається дефіцит у розмірі близько 2 млрд грн. Щоб виправити це, голова КМДА Олександр Попов доручив профільним департаментам мобілізувати всі внутрішні резерви міста. Проект рішення про зміну порядку проведення інвестконкурсів підготовлений саме з такою метою. Ефект від запропонованих нововведень міська влада розраховує отримати ще поточного року.