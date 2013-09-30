Кияни скаржаться Азарову на холодні дитсадки

Температура повітря в групі дитсадка №388 - 12 градусів тепла, а в спальні - 9. Таке повідомлення на сторінку в соцмережах прем'єр-міністра Миколи Азарова написала киянка Віта Золотарьова, передають "Вести".

"Шановний Микола Янович! Поспішаю поділитися своєю радістю! Сьогодні вранці відвела дитину в дитячий сад, а там у групі температура повітря 12 градусів, а в спальні - 9! Звичайно ж, на цілий день залишати дитину там ніякі розсудливі батьки не будуть, тим більше, що починаючи з середини літа там ще й гарячої води немає. Сьогодні ніби як початок опалювального сезону, але теплими батареями там навіть і не пахне. Якщо цікава ця ситуація, то можете поцікавитися: садок № 388 по вул. Щербакова у Києві".

Киянка уточнює, що навіть не сподівається бути почутою. "Не думаю, що цією ситуацією хтось серйозно зацікавиться, але ця розхлябаність і наплювацьке ставлення до людей вже просто набридли. І, до речі, замість того, щоб працювати, я зараз сиджу з дитиною вдома. З включеним обігрівачем. І поки що з гарячою водою", - додає Золотарьова.

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Якщо протягом трьох днів середньодобова температура не перевищить 8 градусів тепла, то влада повинна почати опалювальний сезон раніше 15 жовтня.

З кінця минулого тижня в Києві почали подавати тепло в дитсадки, пологові будинки та лікарні. Зі свого боку, Київенерго повідомляє, що буде подати тепло на всі об'єкти соцсфери, як тільки будуть надходити відповідні заявки.

"У нас завжди був перший етап - це підключення соціальної сфери, і саме після цього давали добро на підключення житла. Якщо сьогодні ми спрацюємо максимально ефективно, значить, завтра-післязавтра можна говорити про підключення і будинків", - сказав Попов.

"Як я розумію, погода ще буде теплою, але зараз безумовно потрібно робити все, щоб подати тепло", - сказав Попов.

Раніше повідомлялось, що в столиці України через стійкі холоди опалювальний сезон розпочнеться раніше запланованих термінів - з 30 вересня.