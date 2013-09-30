Влада не визначилася, коли включать тепло в будинках киян

Дату початку підключення до опалення житлових будинків Києва поки що не визначено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання, чи буде до кінця тижня розпочато подачу теплоносія до житлових будинків, Попов сказав: “Ми ще рішення остаточне не прийняли про дату включення житлового фонду. Я думаю, що завтра зранку воно буде. Але те, що ми його включимо найближчим часом — це точно, а з якого числа - буквально завтра, а може, сьогодні ввечері ми це оголосимо”.

Він нагадав, що у столиці з кінця минулого тижня почали подавати тепло до об’єктів соціальної сфери. За його словами, це відбувається згідно з заявками підприємств та організацій. Зі свого боку “Київенерго” запевняє, що готове подати тепло до всіх об’єктів соцсфери, як тільки будуть надходити відповідні заявки.

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“У нас завжди був перший етап - це підключення соціальної сфери, і саме після цього давали добро на підключення житла. Якщо сьогодні ми спрацюємо максимально ефективно (у соціальній сфері — УНІАН), значить, завтра-післязавтра можна говорити про підключення і будинків (житлових - УНІАН)”, - сказав Попов.