Влада не визначилася, коли включать тепло в будинках киян
Дату не визначено
Дату початку підключення до опалення житлових будинків Києва поки що не визначено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні в інтерв’ю журналістам.
Так, на запитання, чи буде до кінця тижня розпочато подачу теплоносія до житлових будинків, Попов сказав: “Ми ще рішення остаточне не прийняли про дату включення житлового фонду. Я думаю, що завтра зранку воно буде. Але те, що ми його включимо найближчим часом — це точно, а з якого числа - буквально завтра, а може, сьогодні ввечері ми це оголосимо”.
Він нагадав, що у столиці з кінця минулого тижня почали подавати тепло до об’єктів соціальної сфери. За його словами, це відбувається згідно з заявками підприємств та організацій. Зі свого боку “Київенерго” запевняє, що готове подати тепло до всіх об’єктів соцсфери, як тільки будуть надходити відповідні заявки.
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“У нас завжди був перший етап - це підключення соціальної сфери, і саме після цього давали добро на підключення житла. Якщо сьогодні ми спрацюємо максимально ефективно (у соціальній сфері — УНІАН), значить, завтра-післязавтра можна говорити про підключення і будинків (житлових - УНІАН)”, - сказав Попов.