Троє міліціонерів катували 59-річну жінку

У Києві троє міліціонерів вибивали зізнання у 59-річної жінки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці.

Зокрема, встановлено, що у червні цього року троє співробітників Оболонського райуправління міліції (оперуповноважений кримінального розшуку та двоє інспекторів ППС), знаходячись у службовому кабінеті, силою намагалися змусити киянку надати зізнавальні покази у вчиненні крадіжки мобільного телефону.

Згідно з матеріалами розслідування, міліціонери завдали жінці удари руками по голові та тулубу, а також гумовим кийком по ногам.

Наразі вказаним особам вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень).

Крім того, прокуратура заявила клопотання про відсторонення підозрюваних від займаних посад, повідомили в прес-службі.