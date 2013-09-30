До 70-річчя визволення Києва ветерани отримають матеріальну допомогу від міста

Київська міськдержадміністрації підготувала і подала на затвердження Київради проект рішення про надання столичним ветеранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань у переддень 70-ї річниці визволення Києва адресної матеріальної допомоги. Про це повідомив журналістам голова КМДА Олександр Попов.

«Проект рішення про виділення коштів на адресну матеріальну допомогу на загальну суму понад 27 мільйонів гривень підготовлений і направлений до Київради. Я закликаю депутатів підтримати це рішення і впевнений, що воно буде одностайно прийняте на найближчій сесії 2 жовтня», – сказав Олександр Попов.

Очільник Києва підкреслив, що Президент України Віктор Янукович настійно вимагає від регіональної влади підвищувати рівень соціального захисту ветеранів. «Глава держави вимагає, щоб кожен ветеран відчув реальну турботу з боку держави. Це наш священний обов'язок перед тими, хто визволив нашу землю, наше місто від німецько-фашистських загарбників», – зазначив Олександр Попов.

Як повідомили в прес-службі КМДА, згідно з проектом рішення, допомогу від міста отримають, зокрема, ветерани, які мають особливі заслуги перед державою, ветерани, що обороняли Київ, в тому числі народні ополченці, партизани-підпільники, інваліди війни, малолітні в'язні концтаборів, учасники війни і члени сімей загиблих інвалідів війни.