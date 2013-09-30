Вперше у місті опалювальний сезон почався у вересні

Сьогодні, 30 вересня, у Києві теплоносій подадуть пологовим будинкам, лікувальним установам, дошкільним та навчальним закладам з цілодобовим перебуванням дітей.

Про це під час розширеної апаратної наради сказав голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у КМДА.

«Опалювальний сезон у вересні ми починаємо вперше, адже погода диктує своє правила. Тому вирішено, що сьогодні до централізованого опалення буде підключено об’єкти соціальної сфери, а після потеплішає і у житлових будинках. Враховуючи, що підключення відбувається після того, коли садочок або школа подасть відповідну заяву до «Київенерго», прохання до голів райдержадміністрацій та керівників департаментів прискорити цю процедуру», – сказав Попов.

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Він додав, що цього тижня синоптики прогнозують мінусову температуру, тому найближчим часом буде вирішено, коли саме розпочати подачу теплоносія у помешкання киян.

Перші об’єкти до централізованого опалення ПАТ «Київенерго» підключило 27 вересня – це 8 лікарняних закладів і два пологових будинки.