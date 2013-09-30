Секта проводить масові сеанси екзорцизму у центрі Києва (відео)

У 2013 році просто у центрі Києва, в Республіканському Палаці Спорту, відбуваються масові сеанси екзорцизму.

Як повідомляє ТСН.Тиждень, десятитисячну арену на цілий місяць орендувала харизматична церква "Відродження" і проводить там розмаїті обряди - вже декілька тижнів зі сцени столичного Палацу Спорту пастор Володимир Мунтян запевняє, що зцілення від раку та ДЦП, зняття родового прокляття - все це можливо.

"Сьогодні в Службі безпеки України є три експертні висновки від різних трьох інститутів, психологічних експертиз, де чітко вказано і зазначено, що секта Володимира Мунтяна чітко створена з метою маніпулюванням свідомістю громадян, підмінюючи поняття, стираючи і видаючи бажане за дійсне. Фактично заволодівають коштами, маніпулюючи людьми. Тобто, це така ж сама секта, як і у Сандея Аделаджі", - повідомив адвокат Іван Боднарук, який захищає постраждалих у афері Кінгз Кепітал церкви Сандея Аделаджі "Посольство Боже".

Так, квиток на 30 днів на свято зцілення коштує 800 грн, але Палац спорту викуплений на місяць, вартість чого складає кілька мільйонів гривень.

"Секта Володимира Мунтяна має прибуток близько декількох мільйонів гривень в місяць. При чому вони не обкладаються податками. Де-юре вони вважаються релігійною організацію, де-факто – це сектантство, обкладання поборами", - пояснив Боднарук.

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І дійсно, крім купівлі квитка, люди жертвують гроші. Для цього є спеціальні відра. Це називається партнерством. Кожного дня людей спонукають жертвувати церкві, точніше Богу, як це називає сам Мунтян - за вигнання бісів, за зцілення, за зняття прокляття.

Поспостерігавши за криками й сеансами одночасного вигнання бісів з десятків людей, можна легко піддатися спокусі й собі повірити "пастору", кажуть експерти.

"Це робиться на показ. Те, що вони роблять. Де гарантія того, що ті, хто смикається і падає, не є статистом, який заражає. Психічне зараження - є таке поняття. Я знаю багато випадків, коли спеціально домовляються... Зараження відбувається, коли кілька людей падають. Але це робиться за змовою. І завжди є відсотки людей істеричного складу, які дуже сильно наслідують", - пояснив експерт з нетрадиційних релігій Володимир Пєтухов.