Шулявський міст у Києві руйнується через фури (фото)

Шулявський шляхопровід (побудований в 1968 році), який після кількох пожеж на секонд -хенді під ним був визнаний аварійним і укріплений спеціальними підпірками, продовжує руйнуватися, пише "Сегодня".

«З його конструкцій сиплються шматки бетону. Дивуюся: чому влада нічого не робить з цим об'єктом? Він взагалі завалиться», - каже місцевий житель Сергій. «Те, що від шляхопроводу відвалюються шматки бетону, свідчить про те, що ремонтувати його потрібно було давно», - пояснює «Сегодня» заввідділом технічної діагностики НДІ ім. Шульгіна Павло Сташук.

У мерії планують почати ремонт на Шулявці тільки в 2015 році. «Проект обійдеться орієнтовно в 400 млн грн. Він передбачає будівництво нових з'їздів з шляхопроводу та знесення цеху заводу «Більшовик». Це дуже затратно, в 2014-му ми його не потягнемо, адже почали масштабний ремонт проспекту Перемоги. От коли дійдемо до цього відрізка проспекту, тоді і будемо ставити питання про реконструкцію. Швидше за все в 2015-му», - каже голова КМДА Олександр Попов.

Але чи доживе міст до цього часу? Експерти вважають, що тягнути з ремонтом можна, інакше міст може почати руйнуватися.

На тему: Реконструкцію Шулявського мосту відклали на 2015 рік

«Після кількох пожеж під шляхопроводом ми проводили дослідження його техстану, але вони до кінця не проведені, - зазначає Сташук. - Тоді міст зміцнили потужними металевими підпорами. Зараз саме на них припадає все навантаження переправи і транспорту. Якби їх не було, транспорт по ньому не їздив би взагалі. Чи вистоїть він до 2015 року? Навантаження на шляхопровід дуже великий, по ньому, незважаючи на заборону, їздять навіть фури, що дуже негативно позначається на стані переправи».

У КП «Київавтошляхміст», на балансі якого знаходиться шляхопровід, кажуть, що стежать за його станом. «Так, візуально він виглядає непривабливо і потребує ремонту. Але, за класифікацією аварійності подібних споруд, Шулявський шляхопровід має поки четверту, передаварійну стадію. Думаю, до 2015 року він вистоїть. Страшилки, як у фільмах-катастрофах, з обваленням конструкцій не буде. Останнє комплексне обстеження мосту ми проводили в 2009 році», - говорить начальник КП« Київавтошляхміст» Олександр Левченко. Фахівці підприємства кожну весну і осінь проводять обстеження шляхопроводу. Там встановлені тимчасові металеві підпори (обладнані пристроями за типом домкратів), вони стоять впритул до балки мосту, на випадок можливого обвалення. За півроку кожна секція від вібрацій транспорту просідає на один-півтора сантиметри, робочі вручну підкручують їх, щоб конструкція не просідала. «Головна біда для шляхопроводу - фури, вагою більше десяти тонн. Саме вони зменшують його довговічність», - кажуть у « Київавтошляхмості».