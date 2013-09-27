Андріївський узвіз / Фото : 777-konstantin.blogspot.com

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Миколи Томенка, фонд якого започаткував загальнонаціональну акцію «7 чудес України» у 2007 році.

Так, переможцями акції «7 чудес Києва» стали (за абеткою): Андріївська церква та Андріївський узвіз, Будинок з химерами, Видубицький монастир, Володимирський собор, Києво-Могилянська академія та Старий Поділ, Києво-Печерська лавра, Софія Київська.

В повідомленні зазначається, що акція «7 чудес Києва» стартувала на початку 2013 року. Під час її першого етапу фахівцями, експертами та членами Оргкомітету акції були відібрані 30 об’єктів-фіналістів, які далі змагалися за звання чудес Києва, а з травня на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua розпочалося Інтернет-голосування, де кожний бажаючий мав змогу обрати свої 7 чудес Києва.

Паралельно методом анкетування були опитані експерти, які теж визначили найкращі об’єкти столиці. Саме за сумою показників Інтернет- та експертного голосування (50/50) і були визначені переможці акції «7 чудес Києва».

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В прес-службі зазначають, що оргкомітетом також було прийнято рішення об’єднати в одну номінацію як об’єкти, що поєднані територіально та створюють своєрідні єдині історико-архітектурні та культурні комплекси міста - Андріївську церкву з Андріївським узвозом, а також Києво-Могилянську академію зі Старим Подолом.

Крім того, Оргкомітетом акції було прийнято рішення відзначити спеціальними нагородами також спецномінантів акції: Михайлівський Золотоверхий собор як найвизначніший з відтворених об’єктів Києва, а також Миколаївський костел та Національний художній музей як дві визначних пам’ятки столиці, які потребують негайної реставрації за підтримки держави.

У прес-службі також додали, що за традицією, про переможців акції «7 чудес Києва» будуть відзняті телевізійні передачі та видрукувана поліграфічна продукція - буклети, календарі.

Як повідомлялося, з часу започаткування всеукраїнської акції «7 чудес України» були визначені «7 історико-архітектурних чудес України», «7 природних чудес» та «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».