На Теремках відкриють новий автовокзал (фото)

За пару тижнів на Теремках відкриють новий сучасний автовокзал. Тут будуть п'ять платформ для автобусів, фастфуд, кімната матері і дитини. У перспективі Московський і Південний автовокзали планують закрити, а поки більшість рейсів переїдуть на Теремки, пишуть "Вести".

Обіцяють, що ціни на проїзд підвищувати не будуть.

Передадуть місту

Поки навколо вже повністю готової будівлі - паркан і бруд. Але будівельники кажуть, що скоро все заасфальтують і впорядкують. «Це вокзал останнього покоління. Тут будуть фаст-фуди, кімната матері і дитини, медпункт, відділення міліції», - розповів нам голова Голосіївської адміністрації Анатолій Курінний. За його словами, будівля готова на 97%. Не вистачає тільки «начинки» - обладнання. На площі 1,7 тис. кв. м окрім самої будівлі розмістяться п'ять платформ, а на стоянці буде 48 місць для автобусів. За добу тут зможуть обслугувати до 8,5 тис. пасажирів (3,1 млн на рік).

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«Автовокзалу потрібно дати юридичну адресу і передати у власність міста, що буде зроблено на сесії Київради. Адже він будувався за гроші інвестора», - розповів нам голова департаменту транспорту КМДА Євген Водовозов. З відкриттям нового автовокзалу вирішиться доля існуючих - Центрального (на Московській площі) і Південного (біля іподрому). «Вони не повинні перебувати в місті. Це питання має вирішити міністерство інфраструктури. У будь-якому випадку, спочатку потрібно перенести маршрути», - сказав він.

Всі переїдуть

Анатолій Курінний не сумнівається, що перевізники переберуться на новий автовокзал. І ціни, каже, не піднімуть. «Ціни на проїзд залишаться колишніми. Вокзальний збір для перевізників буде таким, як на Центральному та Південному. Навіть ті напрямки, яким доведеться трохи далі їхати, навряд чи ризикнуть підняти ціни - там не такі великі витрати на бензин», - говорить він. Перевізники це підтверджують: від нового вокзалу будуть відправлятися автобуси в західному, одеському, східному напрямках. А от щодо міжнародних рейсів питання поки не вирішене - можливо, вони будуть на Видубичах. Практично разом з автовокзалом відкриється і станція метро «Теремки», тому тим, хто приїжджає в Київ, буде зручно діставатися центру.