Опалювальний сезон у Києві розпочнуть з 30 вересня

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як пояснили в прес-службі, таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що за прогнозами Українського гідрометцентру, в період з 27 вересня до 1 жовтня середньодобова температура у столиці не підніматиметься вище 8 градусів за Цельсієм.

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Таким чином, у понеділок, 30 вересня, керівники теплопостачальних підприємств і організацій розпочнуть подачу теплоносія у приміщення пологових будинків, лікувальних установ, дошкільних закладів та навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей, а також соціально-медичних установ, що підпорядковані Департаменту соціальної політики.

«Враховуючи прогнози Гідрометцентру, ми розпочинаємо опалювальний сезон раніше. Підключення систем теплопостачання відбуватиметься в три етапи. Спочатку ми подамо тепло до дитячих садочків, начальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей та лікувальних установ. Потім – до всіх загальноосвітніх навчальних закладів за заявками їх керівників. Після цього увімкнуть опалення і в житлових будинках, адміністративних будівлях установ та організацій (також за заявками їх керівників). Ми ретельно підготувалися, тому вхід в опалювальний сезон має відбутися без ускладнень», - зазначив Попов.