Літак виявився причетним до ДТП на Жулянському мосту

Сьогодні невеликий літак і легковий автомобіль потрапили в ДТП на Жулянському мосту в Києві.

Як пише «Комсомольская правда в Украине», літак (попередньо - АН-28) перевозили за допомогою буксира з аеродрому "Чайка" на Петропавлівській Борщагівці в музей авіації на території аеропорту "Київ" у Жулянах.

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За однією з версій, водій автомобіля "Шкода Фабія" задивився на літак, що проїжджав мимо, і зіштовхнувся з джипом.

Видання зазначає, що співробітники ДАІ з'ясовують, чи винні буксирувальники літального апарату в аварії.