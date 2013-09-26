Київ впроваджує електронну програму моніторингу харчування дітей в дитсадках

До кінця року в кожному дитсадку столиці запрацює електронна програма моніторингу харчування дітей. Попереднє випробування проекту в 11 дитячих садочках Печерського району показало чудові результати, і столична влада готова поширити проект на все місто – розповів заступник голови КМДА Віктор Корж під час презентації програми.

«У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича в столиці триває робота щодо розширення мережі дитсадків та забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Пріоритетним напрямком у роботі столичної влади є також організація якісного харчування дітей», – розповів Віктор Корж.

За його словами, аби уніфікувати весь процес, було вирішено запровадити програмне забезпечення моніторингу харчування дітей у дитсадках. За допомогою програми місто планує, зокрема, й централізувати формування меню для всіх дитячих садків Києва, що дозволить перейти на централізовану закупівлю та постачання продуктів до всіх дитсадків міста.

Як зазначають в КМДА, програма моніторингу харчування у дошкільних навчальних закладах є багаторівневою і передбачає роботу як у дитячих садках, так і в керуючих установах. Програма дозволяє централізовано формувати щоденне та перспективного меню, вести облік і контролювати постачання та залишки продуктів. Також за допомогою програми фахівці контролюватимуть, як виконуються в дитсадках норми з харчування – чи отримують малі кияни необхідну зростаючому організму норму вітамінів, білків, жирів та вуглеводів. А працівникам дитсадків новація зменшить кількість «паперової» роботи.