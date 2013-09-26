Реконструкцію Шулявського мосту відклали на 2015 рік

Аварійний Шулявський шляхопровід у 2014 році не реконструюватимуть.

Про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сказав в інтерв'ю газеті “Сегодня”, опублікованому сьогодні.

“Попередньо цей проект обійдеться в 400 мільйонів гривень. Він передбачає будівництво нових з'їздів із шляхопроводу і знесення кількох будівель заводу «Більшовик». Це дуже затратно, тому в 2014-му ми його не потягнемо, адже почали масштабну реконструкцію проспекту Перемоги. От коли ми дійдемо до цього відрізка проспекту, тоді і порушуватимемо питання про його реконструкцію. Найімовірніше, це буде в 2015-му”, - сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, у вересні з'явилася інформація про те, що київська влада планує наступного року почати будівництво нової транспортної розв'язки біля метро “Шулявська”.