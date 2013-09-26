Попов спростував інформацію про подорожчання проїзду в столичному транспорті до 5-6 грн

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов назвав некоректною озвучену в ЗМІ вартість проїзду в міському пасажирському транспорті в 5-6 грн після впровадження нової системи оплати .

Про це Попов сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня" , опублікованому сьогодні.

"Новий принцип оплати проїзду грунтується на електронному єдиному квитку, який дасть змогу, купивши один квиток , їздити на будь-якому комунальному громадському транспорті. Буде диференційована система - квиток на один день буде дорожчий, аніж якщо купити на півроку, кожен зможе знайти свою економію. Нині люди платять 8-10 грн , щоб з пересадками проїхати на роботу і назад, а так вони заплатять удвічі менше. Ми хочемо захистити киян, яким буде вигідно купувати такий квиток" , - заявив Попов.

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За його словами, для пенсіонерів проїзд залишиться безплатним.

"У нас немає поки що точної ціни квитка. Озвучені в інтернеті цифри у 5-6 гривень некоректні. Зараз наше завдання - затвердити механізм на рівні Кабміну, а вже після цього почнемо рахувати і стверджувати", - сказав Попов.

Він зазначив, що перехід на нову систему оплати за проїзд дасть змогу позбутися «зайців» і зайвої витрати грошей.

Попов сподівається, що систему вдасться запустити з 1 січня.

Довідка УНІАН. 24 вересня газета "Вести " з посиланням на проект тарифної революції в столиці і власні відповідні розрахунки написала, що проїзд у київському метро після Нового року обійдеться в 5 грн .