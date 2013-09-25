У центрі Києва провалився асфальт, довжина ями - 5 метрів (фото)

Біля будинку одного з найдорожчих районів Києва - Шевченківському - провалився асфальт, повідомляє Факти.ICTV.

Нині мешканці п‘ятиповерхівки по вулиці Золотоустівська, 1 мають власну річку під домом. Її довжина 5 метрів.

Про глибину мешканці можуть лише здогадуватися. У аварії вони звинувачують будівництво багатоповерхівки, яке триває впритул до їхнього помешкання.

Місцева мешканка Галина Мирська запевняє, що новобудову прилаштували у трьох метрах, хоча за нормами має бути принаймні 10. А до новенького будинку саме зараз підводять комунікації.

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Як повідомляє кореспондент ФАКТІВ, котлован утворився ще у суботу, паралельно зникла вода у кранах. Також безстроково припинила роботу шахово–шашкова школа у п‘ятиповерхівці.

Будівельники яму осушили, однак, засипати не поспішають, а мешканці багатостраждальної хрущовки чекають, поки увесь їхній дім піде під землю.