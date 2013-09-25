До кінця тижня в Києві запрацюють ще чотири дитсадки з відновленими групами

Протягом тижня у столиці запрацюють ще чотири дитсадки з відновленими групами. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксана Добровольська під час інспекції дошкільних навчальних закладів столиці.

Як зазначає прес-служба Київміськдержадміністрації, Оксана Добровольська перевірила стан виконаних ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі №7. На якість ремонту керівництву міста скаржилися батьки дітей, після чого голова КМДА Олександр Попов дав доручення терміново вжити заходи щодо виправлення ситуації. Під час візиту Оксана Добровольська доручила керівництву закладу опрацювати та належним чином відреагувати на скарги батьків вихованців закладу. Крім того, про результати проведеної роботи районне управління освіти дарницької РДА має прозвітувати протягом тижня.

Також Оксана Добровольська побувала у двох дитсадках Деснянського району, зокрема у ДНЗ №781 на вул. В. Висоцького, 3, та №300 на вул. Радунській, 22/9-А. У цих закладах повністю завершені ремонті роботи та замінені харчоблоки.

«Наразі ми завершуємо перевірки закладів, які не встигли підготуватися до початку навчального року. Однак, врахувавши зауваження департаменту, майже закінчили ремонтні роботи. Крім того, протягом поточного тижня у столиці запрацюють ще чотири дитсадки з відновленими групами. Таким чином до кінця вересня всі діючі дитячі садки функціонуватимуть у належному стані», – зазначила Оксана Добровольська.

Вона також наголосила, що місто активно працює над реалізацією соціальних ініціатив Президента України щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Тож наступного року планують відновити та реконструювати 24 столичні дошкільні навчальні заклади, в яких додатково з’являться 2470 місць. Крім того, протягом наступних п’яти років у столиці планують побудувати 11 нових дитячих садків, що додасть 2130 місць для юних киян.