ДАІ назвала місця установки «Гарпунів» у Києві

На дорогах збільшилася кількість сірих металевих ящиків з американською лазерної камерою TruCam всередині. Ще влітку їх було тільки п'ять, а зараз - вже 15 боксів.

У ДАІ підтверджують розмови автолюбителів про те, що по місту ударними темпами монтують коробки під «Гарпун», але називають тільки кілька конкретних місць, де працюють системи, пишуть Вести.

«На пр-ті Бажана (два біля м.«Харківська» плюс дві підставки - місця, куди можна перенести пристрій), вул. Богатирській (два - перед КП в бік Вишгорода і на перетині з вул. Лугова), Столичному шосе (два - на шляхопроводі біля ж/д переїзду «Корчувате» та на виїзді з Києва у бік Конча-Заспи), Броварському пр-ті (біля м. «Дарниця») і Житомирській трасі», - розповіли в столичній ДАІ.

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Також ящики розташували в різних районах - на ділянках, де через перевищення швидкості найчастіше відбуваються ДТП. Це Бориспільське шосе (одразу за Харківській пл.), Брест- Литовське шосе (перед КП в бік Житомира), вул. Олени Теліги (біля Кирилівської церкви), пр -т Ватутіна (біля зупинки швидкісного трамвая), вул. Академіка Заболотного (біля музею «Пирогово »), Набережне шосе (перед підйомом на Паркову дорогу), Обухівська траса (перед базою « Динамо»).

Співробітники ДАІ можуть легко переставляти камери з місця на місце, причому всередині скриньки « гарпуна » може не бути зовсім. Тому для водіїв, які полюбляють порушувати ПДР, ситуація перетворилася на гру - угадайку : є всередині щось чи ні?

«Нещодавно поставили одну камеру на Ватутіна у бік Петрівки. Коли повільно тягнувся в пробці в лівому ряду, помітив, що у неї задня стінка - цільна! Тобто без дверцят, в яку можна впихнути TruCam! Це опудало!» - пише водій на автофорумі.

Інші зауважують, що ДАІ йде на хитрість: роздруковує зображення об’єктиву камери на кольоровому принтері і вставляє в бокс. «На Богатирській замість великого скла - два скельця маленьких. І не видно, є що всередині чи ні. А от у Глевасі та Вишгороді перед дамбою - наклейка, що імітує TruCam», - діляться водії.

У ДАІ підтверджують: ставлять обманки, щоб змусити водіїв знизити швидкість. Останні, щоправда, вже знаходять управи на «гарпун ». Наприклад, у Київській області віконця замазують чорною фарбою або... гноєм.

На відміну від скандальних «візирів», «гарпуни» сертифіковані. У водіїв немає шансів оскаржити його свідчення. Принаймні, в цьому запевнив начальник Центру безпеки руху та автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник. «Одного разу ми вже обпеклися (на« Візирі». - Ред.), А«гарпуни» вже довели свою ефективність. Водії іноді намагаються опротестовувати показання приладів, але там чітко видно лазерне наведення, точку на автомобілі. Вже не скажеш, що це не я, а Петя чи Вася. Всі документи на прилади є, все сертифіковано», - сказав він. Юристи запевняють: випадків, коли показання «гарпуна» опротестовували, дійсно поки що немає.

Тим часом у ДАІ активно розробляють систему, яка поверне «листи щастя» - повідомлення про порушення, які прийдуть на пошту. «У Національному плані дій, затвердженому президентом, варто термін: до 1 грудня подати Кабінету Міністрів проект постанови», - сказав Сергій Будник.