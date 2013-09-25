Бізнес у Києві стурбований відсутністю землевідведень під будівництво, а опозиціонери пророчать земельний дерибан

Порядок денний сесії Київради 2 жовтня означає, що в Києві фактично вводиться негласна заборона на виділення землі під будівництво. Про це завив після Президії Київради представник будівельного бізнесу на умовах анонімності.

- Судячи з порядку денного, який був розданий на руки депутатам міської ради, в Києві фактично планується ввести мораторій на виділення землі під нове будівництво. Звичайно, про відкриту заборону мова не йде - на таке навряд чи хтось зважиться. Але на практиці на всі запити про виділення ділянок для спорудження нових будівель, в тому числі і житлових, пропонуються негативні відповіді. Тобто, Київрада підриває основу розвитку міста - будівельну галузь, - вважає бізнесмен.

За його словами, ті проекти землевідведень, які планується затвердити, не врятують ситуацію.

- На порядку денному сесії фігурують і позитивні рішення про виділення землі. Однак не варто плекати марних надій з цього приводу. Мова йде лише про юридичне закріплення фактично існуючого стану речей - на цих ділянках вже давно стоять різні будівлі, і земля дається власникам цих будівель в оренду «для експлуатації та обслуговування», так значиться в проектах рішень, - зазначає бізнесмен.

У «Батьківщині» ж побоюються, що на сесії 2 жовтня відбудеться черговий раунд земельного дерибану. Газета «Вечірні вісті» цитує голову фракції «БЮТ-Батьківщина» у столичній міськраді Тетяну Меліхову, яка стверджує, що до порядку денного внесені земельні та майнові питання .

- Якщо перші дві сесії після закінчення повноважень Київради були скликані нібито заради невідкладних питань, без яких Київ не міг би функціонувати, то сьогодні провладна більшість безперешкодно наповнює порядку денного загальними питаннями, безперешкодно вносить з голосу питання про виділення землі, передачі майна тощо, - говорить Тетяна Меліхова.

Разом з тим, за інформацією депутата Київради, члена фракції «УДАР» Олексія Давиденка, земельні питання в основному стосуються не виділення землі, а являють собою відмови у землевідведенні. «...Є земельні питання, в основному там «відмови в наданні», «відхилення» або протести прокуратури. Це питання, терміни яких не можна перенести», цитують Давиденко «Українські національні новини».