На Київщині чоловік з чотирма дітьми вісім років жив у лісі у курені

У Бориспільському районі Київської області чоловік та його цивільна дружина близько восьми років жили в лісі з чотирма дітьми, побудувавши курінь

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, їх виявив у лісі грибник, про що сповістив міліцію.

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Грибник побачив самотнього хлопчика. Він запитав як його звуть та де його батьки. Дитина відповіла, що йому чотири роки та вони проживають тут у лісі. До них вийшла ще дівчинка, яка несла дрова, вона сказала, що їй шість років і мама від них пішла, а вони проживають у курені разом із батьком, скільки себе пам’ятають.

Володимир вийшов з лісу та подзвонив до міліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила в саморобному «курені» ще двох хлопчиків трьох та дев’яти років разом із батьком.

Як повідомив батько, його звуть Володимир і йому 55 років. Декілька років тому він приїхав з Хмельницькій області і в нього вкрали паспорт, після чого він разом зі своєю дружиною та старшим сином вирішили проживати в лісі.

Чоловік самостійно збудував курінь, який обтягнув поліетиленовою плівкою, зробив саморобну пічку для приготування їжі та опалення. Він повідомив, що самостійно приймав пологи у жінки, яка його покинула близько року назад. Після чого він сам опікується чотирма дітьми.

На життя сім’я заробляла дарами лісу. Збирала та продавала гриби, ягоди. Батько сушив листя, яке потім продавав для оздоблення квіткових букетів. За літній період родина заробляла гроші, які відкладала для купівлі продуктів взимку. Воду вони набирали в найближчій залізно-дорожній станції. За хлібом та іншими продуктами харчування чоловік їздив до Києва або найближчого села.

Наразі проводиться перевірка зі встановлення особи батька та місця перебування матері. Дітей направлено до реабілітаційного центру Київської області. Там їх оглянули лікарі, які визначили, що стан здоров’я задовільний, з ними працюють психологи. Далі долею дітей опікуватимуться соціальні служби у справах дітей.