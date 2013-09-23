У Києві загорівся автозак з 15 арештованими

Сьогодні близько 13.00 в Києві загорівся автозак, який перевозив із Лук’янівського СІЗО до Києво-Святошинського районного суду Київської області 15 арештантів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, інцидент трапився на проспекті Перемоги між станціями метро “Святошин” - “Академмістечко”.

За попередніми даними, під час руху автомобіля у моторному відсіку виникло полум’я у газовому обладнанні.

Всіх осіб, які знаходились в авто, було негайно переміщено до маршрутного таксі, що знаходилось неподалік, організовано охорону до прибуття другого спецтранспорту, яким потім заарештованих було доставлено до суду.

Як зазначили в міліції, загоряння було ліквідовано, постраждалих немає.