Орендовані комерсантами дитсадки Києва повернуть дітям

На сьогодні в Києві в оренді у державних організацій та приватних структур залишається більше шістдесяти дитячих садків.

Відновлення роботи орендованих підприємцями дитсадків дасть місту додатково близько 16 000 місць для малих киян – повідомив журналістам голова КМДА Олександр Попов.

«У нас є абсолютно чітке завдання, поставлене Президентом України Віктором Януковичем у програмі «Україна для людей», – забезпечити кожному дошкільникові гарантоване місце у дитсадку. Київ має потенціал вирішити це питання в стислі терміни. Сьогодні під час наради я акцентував на необхідності активізувати роботу, зокрема з повернення дитсадків, які перебувають в оренді у державних і комерційних структур, та відновлення роботи цих дошкільних навчальних закладів», – зазначив Попов.

За словами очільника міста, дитсадки були закриті, а їхні приміщення передані в оренду в 90-і роки, коли через демографічну кризу потреби у такій кількості дошкільних закладів місто не мало. «Однак ці дитсадки не вилучені з обліку номерів дошкільних навчальних закладів міста. Ці приміщення спроектовані та збудовані як дитсадки, вони повністю пристосовані до потреб виховного процесу. Це значний резерв місць, і ми його використаємо», – зазначив голова КМДА, додавши, що «загалом відновлення дитсадків, приміщення яких перебуває в оренді, дасть місту додатково близько 16 000 місць».

Як раніше повідомлялося, за три останні роки Києву повернуто 40 дитсадків, які раніше перебували в оренді або були незаконно приватизовані. Також з 2010-го по 2013-й у київських у дитсадках створено більше 8,5 тисячі додаткових місць. У 2013 році столична влада має намір створити ще 4500 додаткових місць.