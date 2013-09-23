У столичних дитсадках введуть посаду дієтсестри

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов на дав доручення проаналізувати потребу дитсадків Києва в штатних посадах дієтичних сестер і подати пропозиції щодо запровадження додаткових ставок діетсестер до 30 жовтня. Так градоначальник відреагував на інформацію директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксани Добровольської про хід впровадження програми моніторингу харчування у дошкільних навчальних закладах.

За словами Оксани Добровольської, на сьогоднішній день програма проходить апробацію в Печерському районі. З листопада до неї будуть по черзі підключені й всі інші райони Києва. Проте вже пілотний проект показав, що для повноцінного виконання функцій контролю необхідно вводити в дитсадках нову штатну одиницю – дієтичну сестру.

«Програма моніторингу харчування у дошкільних навчальних закладах, яка розроблена на виконання нових соціальних ініціатив Президента «Діти – майбутнє України», охоплює складний комплекс питань – від щоденного меню до контролю за поставками продуктів. На сьогоднішній день за якістю харчування стежать медсестри. Але ми не можемо покласти на них всі функції, передбачені програмою моніторингу. Потрібно вводити додаткові ставки діетсестер», – сказала Добровольська.

Типові штатні нормативи для дитсадків на сьогоднішній день передбачають ставку дієтсестри лише для великих дошкільних установ, в яких є мінімум 10 груп. Однак більшість столичних дитсадків налічують від 4 до 9 груп, тому діетсестер в них немає.

Як повідомлялося, програма моніторингу за харчуванням у дитсадках, впроваджувана в Києві, припускає, що інформація про щоденне меню, а також про постачання продуктів, стане публічною. Тобто батьки та чиновники КМДА зможуть контролювати питання харчування через інтернет. На сьогоднішній день більшість дитсадків вже забезпечені широкосмуговим підключенням до мережі інтернет. Голова КМДА Олександр Попов дав доручення повністю завершити ці роботи до 1 листопада.