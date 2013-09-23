У Києві провели тестове увімкнення освітлення Пішохідного мосту через Дніпро

22 вересня о 21 годині відбулося тестове увімкнення художнього динамічного освітлення Пішохідного мосту через річку Дніпро на Труханів острів, повідомляє прес-служба КМДА.

Відтепер пішохідних міст сяятиме усіма кольорами веселки. При цьому новітнє обладнання – 4700 світлодіодів – економно споживатиме електроенергію. Ілюмінація відтворюватиме різноманітну кількість програм, керування якими здійснюється за допомогою технології Wi-Fi.

2,5 місяці фахівці комунального підприємства замінювали кабельні траси, встановлювали систему управління ілюмінацією, паралельно відновили і функціональне освітлення мосту: оновлено ліхтарі та підсвічення опор споруди тощо.

«Це перший міст у столиці, який оздоблено саме динамічним декоративним освітленням з використання сучасних технологій. У майбутньому ми плануємо застосовувати таку форму підсвічування на фасадах будинків, шляхопроводах, мостах столиці», – зазначив Олександр Попов.