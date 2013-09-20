У Києві 22 вересня буде відновлено рух транспорту вулицею Боричів узвіз

Столична Державтоінспекція інформує водіїв про те, що у Подільському районі, у зв’язку з завершенням чергового етапу реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі буде оновлено рух транспорту вулицею Боричів узвіз.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ м. Києва.

«Відкриття руху заплановано з 6-ої години ранку 22 вересня 2013 року вулицею Боричів узвіз, від вулиці Набережно-Хрещатицької у напрямку вулиці Сагайдачного», - говориться в повідомленні.