Проїзд у київському метро таки подорожчає

Вартість проїзду в київському метро підвищиться через підвищення цін на електроенергію, а також необхідність оновлювати технічний склад метрополітену, повідомив голова Державної інспекції України з контролю за цінами Олександр Кисельов, відповідаючи на запитання в газеті “Урядовий кур'єр”.

“На жаль, так (вартість проїзду в метро підвищиться – УНІАН). А все тому, що метро повністю залежить від ціни за кіловат електроенергії, який дорожчає. А також потребу замінити велику кількість зношеного полотна й електропоїздів. А це сталь і знову кіловати, які формують ціну на сталепрокат”, - сказав він.

Кисельов також зазначив, що про зростання цін говорять ще з весни цього року, проте вартість проїзду поки не змінилася.

“Про це (підвищення цін - УНІАН) говорять ще з весни. Підвищили? Ні. Утримуємо поки що. Ми не стоїмо осторонь, але й ми залежимо від багатьох чинників”, - додав він.

При цьому в інтерв'ю голова Держцінінспекції не уточнив часові рамки й суму, на яку може збільшитися ціна. Крім того, Кисельов не повідомив, скільки метрополітен заробляє від розміщення реклами на станціях і у вагонах поїздів.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати заявляли про навмисне заниження показників пасажиропотоку комунальним підприємством "Київський метрополітен", що призводить до недоотриманих доходів.

Крім того, ряд експертів припустили, що київський метрополітен мінімум втричі завищує кількість пільговиків. Для вирішення цієї проблеми київська влада запропонувала замінити жетони на електронні квитки, які, на думку експертів, зможуть точніше зафіксувати кількість пільговиків і зміряти щоденний пасажиропотік столичного метро.

Влітку голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що економічно обгрунтований тариф для проїзду в метро становить 3,5 грн, проте найближчим часом вартість проїзду не підвищиться.

Довідка УНІАН. Столичний метрополітен складається з трьох діючих ліній загальною довжиною майже 64 кілометри і 51 станції. Щоденний обсяг перевезень становить близько 1,7 мільйона пасажирів.