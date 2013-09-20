Засідання Київради призначили на 2 жовтня

Пленарне засідання ХІІ сесії Київської міської ради VІ скликання призначено на 2 жовтня.

Про це йдеться в розпорядженні заступника міського голови – секретаря Київради Галини Гереги від 18 вересня 2013 № 57, текст якого оприлюднено на сайті Київради.

Згідно з документом, початок засідання призначено на 10.00. Проводитиметься воно традиційно в залі засідань Київради на 4-му поверсі (вул. Хрещатик, 36).

Наразі на сайті Київради відсутній порядок денний засідання 2 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов звернувся до депутатів Київської міської ради з проханням провести засідання на початку жовтня.

Він в чергове наголосив на тому, що місто має дуже велику потребу в роботі Київради, оскільки необхідно вирішити багато проблемних питань столиці, питань бюджету та розвитку міста. Попов нагадав, що легітимність Київради підтверджено рішенням суду.

Довідка УНІАН. Опозиція наполягає, що обрана у травні 2008 року Київрада VI скликання, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція вимагає призначити вибори мера столиці та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року.

Водночас 9 серпня Окружний адміністративний суд визнав Київську міську раду та повноваження секретаря міськради Галини Гереги легітимними до наступних виборів.

3 вересня Київський апеляційний адміністративний суд залишив у силі постанову Окружного адмінсуду, якою продовжено повноваження Київради та її депутатів до 2015 року.