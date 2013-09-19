Попов планує продовжити ремонтні роботи на Бортницькій станції аерації

Цього року Київ проводить роботи з ремонту дамб мулових полів № 1, 2 Бортницької станції аерації та проектування підвідного колектору розсіючого випуску станції. Роботи з реконструкції станції триватимуть й надалі – саме зараз столична влада готує проект міста на наступний рік, в якому відповідне фінансування заплановане, – зазначив голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з мешканцями Осокорків.

«Зараз ми активно працюємо над формуванням нового бюджету міста на 2014 рік, тож усі ваші зауваження та побажання, як ніколи, на часі. Ми прагнемо сформувати програму соціально-економічного розвитку, яка б максимально відповідала баченню киян першочергових завдань та проблем міста. Саме тому й розпочали низку зустрічей, на яких маємо нагоду почути усіх небайдужих мешканців нашого міста. Це дозволить нам реалізувати ініціативи Президента України щодо створення якісних умов життя громадян», – розповів Олександр Попов.

Нагадаємо, що 10 квітня на Бортницькій станції аерації у Києві стався промив дамби діаметром близько 1 м і вилив води на 1,9 га прилеглої території. Екологічної шкоди надзвичайна подія не принесла, однак мешканці міста були стурбовані аварією. Після втручання Президента Віктора Януковича Кабінет міністрів виділив кошти на ремонтні роботи на станції.

Голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв, що самотужки місто не зможе реконструювати БСА – столиці потрібна допомога держави.