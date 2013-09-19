На Лівому березі Києва створять мережу велосипедних доріжок

До Європейського тижня мобільності в Київській міській держадміністрації приурочили презентацію пілотного проекту розвитку інфраструктури «Старт», який планується реалізувати в Дарницькому районі. Як повідомляє прес-служба КМДА, проект передбачає створення на всіх житлових масивах району – Позняки, Осокорки, Харківський і Нова Дарниця – розгалуженої мережі велосипедних доріжок. Веломережа загальною протяжністю 113,5 км прокладуть так, щоб велосипедисти могли дістатися від дому до основних транспортних розв'язок, зокрема до метро і до міської електрички, а також до рекреаційних зон (парків, пляжів тощо).

Цікаво, що одночасно зі створенням велосипедної мережі пропонується проводити для жителів району уроки безпечної їзди на велосипедах в умовах міста.

Ініціаторами створення велосипедних маршрутів виступила Асоціація велосипедистів Києва. Міська влада Києва в рамках виконання завдань Президента України Віктора Януковича щодо забезпечення якісних умов життя населення підтримала цю громадську ініціативу.

«Міська влада підтримує ініціативу велосипедистів. Разом з тим ми пропонуємо вирішувати питання комплексно: паралельно популяризувати такий вид пересування серед населення і формувати відповідну велосипедну інфраструктуру. Я вже дав доручення нашим комунальним підприємствам «Київський метрополітен» і «Київтранспарксервіс» обладнати наступного року біля станцій метро і на паркінгах велостоянки. Є ініціатива створити велопарковки у майбутньому і у дворах», – розповів під час презентації проекту «Старт» заступник голови КМДА Михайло Костюк.

У разі успішної реалізації пілотного проекту в Дарницькому районі він буде реалізований і в інших районах Києва.