Верхній та Нижній Вал планують кардинально змінити (фото)

Нижній і Верхній Вал на Подолі в Києві кардинально зміняться, пише "Сегодня".

Бульварну частину Валів хочуть перетворити на прогулянкову зону. Проектом «Київ Самобутній» запланована реконструкція бульвару. Тут вимостять нові доріжки, посадять дерева, встановлять старовинні ліхтарі, обіцяють відремонтувати проїжджу частину і фасади будинків. Роботи розпочнуть навесні наступного року.

«Реконструкція Валів - це частина великого проекту «Київ Самобутній», який складається із кількох частин. На бульварі (на його початку і кінці) з'являться два великих паркінгу - водії зможуть залишити транспорт і гуляти Подолом пішки. Поки ще шукаємо інвестора під це будівництво. Також уздовж бульвару буде облаштована велодоріжка, якою можна виїхати на Контрактову і Поштову площі, через Сагайдачного, її вже цього року почнуть робити пішохідною. Реконструкція Валів розпочнеться вже цієї весни. Буде розроблена цільова міська програма, і кожна комунальна структура буде відповідати за певну ділянку робіт: ремонт фасадів, озеленення, освітлення. Ми плануємо закласти в міськбюджеті на наступний рік фінасування. Поки точних сум назвати не можу», - каже радник голови КМДА Ігор Довбань .

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За словами голови Подільської РДА Сергія Крушановського, почнуть з того, що вулицю Сагайдачного зроблять односторонньою. «Ми дамо час водіям звикнути до того, що проїзд по Сагайдачного незабаром зникне. А після того як закінчаться роботи на Поштовій площі, вся вулиця стане пішохідною, - каже Крушановський. - Ми хочемо відремонтувати проїжджу і булварную частини Нижнього і Верхнього Валів. Встановимо гарні ліхтарі під старовину і, можливо, навіть піаніно, як на Хрещатику, облаштуємо прогулянкову зону з яскравими клумбами і зробимо арочний вхід на бульвар. У планах - відремонтувати фасади будинків уздовж нього: частину робіт візьмуть на себе господарі будівель, а частину зробимо ми».

За словами Довбаня, мета проекту «Київ Самобутній» - повернути історичним місцям столиці минулу славу. Як повідомили нам у прес -службі «Київзеленбуду», проект реконструкції бульвару зараз знаходиться на експертизі.