Кияни можуть отримати додатковий вихідний

6 листопада, коли відбудуться основні заходи з відзначення 70-ї річниці визволення Києва від німецьких загарбників, планується оголосити вихідним днем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди визволення Києва.

“Ми запропонували Кабінету міністрів прийняти рішення щодо вихідного дня. У нас є сьогодні непорозуміння з одним з міністерств для того, щоб цей проект вийшов на Кабмін. Я думаю, ми це обов’язково заргументуємо, тому що інакше ми не зможемо провести жодного масштабного заходу в місті, якщо це не буде вихідний день”, - сказав Попов.

Зокрема, він звернув увагу, що низка загальноміських заходів відбудеться 6 листопада на Хрещатику, і для цього необхідно забезпечити перекриття руху транспорту, а в робочий день перекрити рух важко.

“Тому я переконаний абсолютно, що це буде вихідний день і буде постанова Кабміну”, - зазначив Попов.

За його словами, місто могло б на своєму рівні прийняти рішення про оголошення вихідного дня, але воно б мало рекомендаційний характер.

“А Кабінет міністрів має право прийняти постанову про вихідний день”, - уточнив голова КМДА.

В інтерв’ю журналістам Попов повідомив, що концепція святкування 70-ї річниці визволення Києві розроблена з метою об’єднати територіальну громаду.

“Об’єднати, по-перше, в частині вшанування пам’яті, по-друге, підтримки ветеранів, які сьогодні, на щастя, живі, здорові, і тут ціла низка заходів. І по-третє, це — перемога, і це повинно бути свято, яке запам’ятовується. Тому з таких точок зору ми розробили програму заходів”, - сказав голова КМДА.

Він висловив переконання, що абсолютна більшість киян візьмуть участь у відзначенні Дня визволення Києва та вшанування пам’яті загиблих.

“Ми будемо до цього запрошувати всіх”, - зазначив Попов.

На засіданні оргкомітету, зокрема, обговорювалось питання щодо оголошення загальноміської хвилини мовчання 6 листопада. Попередньо її планується провести о 21.00. Міська влада закликатиме киян супроводити хвилину мовчання запаленням свічок та лампадок у вікнах квартир, а також зупинкою міського транспорту тощо.

Крім того, влада міста запропонує мешканцям та гостям столиці вшанувати пам’ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни, запаливши лампадки біля міських пам’ятників. Зокрема, як відомо, що планується безкоштовно роздавати лампади 6 листопада біля входу до Алеї Слави з 18.00 до 22.00. Хто зможе, того проситимуть принести лампадки та свічки з собою.

Програму загальноміських заходів найближчими днями затвердять остаточно.

Водночас відомо, що головні події відбудуться на території Меморіального комплексу ВВВ, а також на Хрещатику, де планується історичне театралізоване дійство, демонстрація військової техніки, а о 21.50 - святковий феєрверк.