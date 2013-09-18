У Києві двоє молодиків видерлися на найвищу точку Московського мосту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві. (Загальна довжина Московського мосту 816 м, висота конструкції 119 метрів – УНІАН).

Вони пересувалися по вантам мосту з правого на лівий берег.

За даними прес-служби, для того, аби уникнути травмування підлітків, о 17.03 на місце вирушили рятувальники із 28 спеціальної частини з аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах, бійці з 25 пожежно-рятувальної частини, а також представники Дарницького району міліції.

Наразі молоді люди вилізли на самий верх бетонного пілону та залишаються на майданчику. Рятувальники вирішили зрізати двері в технічний обслуговувальний відсік, щоб потрапити нагору безпечним шляхом, йдеться в повідомленні.

«Що стало причиною такого нерозумного вчинку молоді та яке закінчення має «адреналінова» пригода, наразі невідомо», - додали в ДСНС.