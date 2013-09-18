У Києві розширили перелік пільгових ліків для гіпертоніків

У столиці триває впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

З метою реалізації ініціатив Президента України щодо забезпечення якісних умов життя населення, перелік ліків, на які поширюється дія механізму часткового відшкодування вартості ліків, розширено до десяти найменувань. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

Як зазначає прес-служба Київміськдержадміністрації, відтепер до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів та їх комбінацій, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін, входять комбіновані препарати, на терапії якими перебувають хронічні хворі з гіпертонічною хворобою. Зокрема, еналараприл, лізиноприл, амлодипін.

«Протягом місяця буде встановлено та оприлюднено граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних цін на визначені антигіпертензивні засоби. Поділ відповідних препаратів здійснюватиметься за трьома групами: з відшкодуванням 90%, з частковим відшкодуванням вартості і такі, що відшкодуванню не підлягають. Аби скористатись правом купівлі препаратів за референтними цінами, киянам, які мають проблеми з підвищеним тиском, необхідно відвідати лікаря та на законних підставах отримати рецепт, за яким відповідні препарати значно дешевші», – зазначив Віталій Мохорєв.

Він також зауважив, що наразі учасниками пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські препарати є 235 аптек різної форми власності. Крім того, місто і далі залучатиме фармацевтичних партнерів.

«Прийом медикаментозних препаратів є важливою складовою ефективного комплексного лікування артеріальної гіпертензії. У разі припинення прийому ліків можуть виникнути ускладнення хвороби: гіпертонічний криз, інфаркт міокарда, аритмія, інсульт, серцева і ниркова недостатність, порушення зору. Призначення медикаментозних препаратів і вибір дози здійснює тільки лікар», – наголосив головний кардіолог Києва Леонід Кушнір.