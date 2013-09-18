У пішохідного мосту в Києві з'явиться підсвітка

Голова КМДА Олександр Попов повідомив, що невдовзі пішохідний міст через Дніпро буде обладнаний ілюмінацією.

«Ми вже частина робіт зробили, але не скажу, якою буде підсвічування. Нехай це залишиться секретом. Я дав команду, щоб на кожному новому об'єкті, який здається, була передбачена ілюмінація. Адже зовсім інший настрій з'являється у водіїв, і дороги змінюються», - говорить Попов, повідомляють «Вести».

Цього літа в Києві оновили пам'ятник Володимиру - тепер він буде світитися по-новому: сам хрест по периметру - білим світлом, а пам'ятник - всіма кольорами веселки.