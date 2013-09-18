У Києві спалили дві іномарки, ще п’ять авто пошкоджено

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, пожежа на автостоянці по вул. Закревського, 93, сталася вночі.

На момент прибуття на місце події чергового підрозділу вогнем було охоплено автомобілі Hyundai Accent та Mitsubishi Lancer.

Внаслідок пожежі ці дві іномарки згоріли, також вогнем було пошкоджено поруч розташовані автомобілі Nissan Almera, Chevrolet Cruze, ВАЗ, «Таврія» та «Славута».

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За попередніми даними, причиною виникнення пожежі був підпал, йдеться в повідомленні.